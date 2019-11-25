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Trabzon'a Letonyalı hakem

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 25.11.2019 16:15 | Son Güncelleme

 Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5’inci haftasında 28 Kasım Perşembe günü İspanya’nın Getafe ekibi ile Trabzon’da oynayacağı mücadeleyi Letonya Futbol Federasyonu’ndan Andris Treimanis yönetecek.

Trabzon'a Letonyalı hakem

Treimanis’in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.

Trabzonspor ile Getafe arasındaki karşılaşma, Şenol Güneş Spor Kompleksi Yeni Stadyum’da saat 18.50’de başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Andris Treimanis

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