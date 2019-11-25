Trabzon'a Letonyalı hakem

Treimanis’in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.
Trabzonspor ile Getafe arasındaki karşılaşma, Şenol Güneş Spor Kompleksi Yeni Stadyum’da saat 18.50’de başlayacak.
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