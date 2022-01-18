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Trabzonspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

18.01.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın konuk edeceği GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, son çalışmalarını yaptı.

Trabzonspor ile Giresunspor arasında yarın Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

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