SPOR

Trabzonspor golcüsünü buldu: Andrei Keseru

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 22.07.2019 18:20 | Son Güncelleme

Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor kurmaylarının Ludogorest'de forma giyen Rumen futbolcu Claudiu Andrei Keseru için de girişimlerde bulundukları ortaya çıktı.

Trabzonspor golcüsünü buldu: Andrei Keseru

Bulgar ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Keseru'yu kadrosuna katmak isteyen Bordo mavili yöneticilerin Ludogorest ile 1 yıl sözleşmesi bulunan ve 500 bin Euro fesih bedeli bulunan Rumen golcünün bonservisini kendisinin almasını beklediği belirtildi.

Golcü oyuncu ise Bordo mavili ekipten yıllık 1,2 milyon Euro talep etti. Karadeniz temsilcisi fiyatta indirim beklerken Rumen golcü ile anlaşmanın zeminini arıyor.

Claudiu Keseru bu sezon 49 maçta 24 gol kaydederken 6 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

(DHA)

En acı kare! Ailesi sinir krizi geçirdi En acı kare! Ailesi sinir krizi geçirdi
Trabzon'dan kura yorumuTrabzon'dan kura yorumu
Muslera'dan Trabzonspor hamlesiMuslera'dan Trabzonspor hamlesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Claudiu Andrei Keseru

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

Hürjet'te kritik aşama tamamlandı

Hürjet'te kritik aşama tamamlandı

Muslera'dan Trabzonspor hamlesi

Muslera'dan Trabzonspor hamlesi

Transferde bomba patladı

Transferde bomba patladı

UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu

Fenerbahçe'de ayrılık! Sürpriz teklif

Fenerbahçe'de ayrılık! Sürpriz teklif

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trabzonspor'dan flaş Yusuf Yazıcı kararı

Trabzonspor'dan flaş Yusuf Yazıcı kararı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trabzonspor bombayı patlattı!

Trabzonspor bombayı patlattı!

Trabzon'dan Beşiktaş'a çalım!

Trabzon'dan Beşiktaş'a çalım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor golcüsünü buldu: Andrei Keseru

Trabzonspor golcüsünü buldu!

Önder Bülbüloğlu: Trabzonspor olarak amacımız gruplara kalmak

Trabzon'dan kura yorumu

Fernando Muslera, Trabzonspor'un transferi için devreye girdi

Muslera'dan Trabzonspor hamlesi

Trabzonspor’da Campi ve Erce için imza töreni düzenlendi

Trabzonspor'da imza töreni

Erce Kardeşler'den Altınordu’ya duygusal veda

Erce Kardeşler'den Altınordu’ya duygusal veda

Trabzonspor, kamp için Avusturya'ya gitti

Trabzonspor Avusturya'ya gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.