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Trabzonspor golü attı... Ortalık karıştı! Çıkan kavgaya polis biber gazıyla müdahale etti

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
03.11.2024 16:20
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U14 Futbol Ligi’nde Rizespor ile Trabzonspor arasında Rize’de oynanan karşılaşmada, bordo-mavililerin 2-2 beraberliği yakalamasının ardından ortalık karıştı. Beraberlik golünü atan futbolcu kırmızı kart görürken, tribünlerde gerildi. Çıkan olaylara polis biber gazı kullanarak müdahale etti. İşte detaylar...

Trabzonspor golü attı... Ortalık karıştı! Çıkan kavgaya polis biber gazıyla müdahale etti

Rize’de oynanan U14 Gelişim Futbol Ligi maçında çıkan kavganın ardından polis biber gazı kullanarak olaylara müdahale etti.

BERABERLİK GOLÜNDEN SONRA ORTALIK KARIŞTI

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Edinilen bilgiye göre U14 Futbol Ligi’nde Rizespor ile Trabzonspor arasında Rize’de oynanan karşılaşmada, bordo-mavililerin 2-2 beraberliği yakalamasının ardından gerginlik yaşandı. Beraberlik golünü atan Trabzonsporlu oyuncu kırmızı kart görürken, Trabzonspor’un iki antrenörü sahaya girerek duruma tepki gösterdi ve hakemle tartıştı. Yaşananların ardından Trabzonspor’un iki antrenörü de kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Rizespor’un yedek kulübesinde bulunan bir kişi ise yedek kulübesinden çıkıp tribünlerin önüne gelerek taraftarların bulunduğu tel örgüleri tekmeledi. Bu kişi daha sonra Trabzonspor yedek kulübesine doğru ilerleyerek Trabzonspor teknik direktörünün üzerine yürüdü.

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

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Polis olayları biber gazı kullanarak sakinleştirdi. Daha sonra maç kaldığı yerden devam etti ve 2-2 berabere sona erdi.

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Rize
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