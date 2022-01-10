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Trabzonspor gümbür gümbür! Visca'nın ardından Tymoteusz Puchacz'ı kiraladılar

10.01.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Edin Visca'nın ardından bir transferi daha KAP'a bildirdi. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada Tymoteusz Puchacz'ın kiralık transferi konusunda görüşmelere başlandığı bildirildi.

Trabzonspor gümbür gümbür! Visca'nın ardından Tymoteusz Puchacz'ı kiraladılar

Trabzonspor'da transfer harekatı devam ediyor. Edin Visca'nın ardından bir transfer daha yapan bordo-mavililer KAP açıklaması yaptı. Tymoteusz Puchacz'ın kiralık olarak kadrosuna katan Trabzonspor transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in profesyonel futbolcusu Tymoteusz Puchacz'ın Kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."

TYMOTEUSZ PUCHACZ KİMDİR?

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Tymoteusz Puchacz 23 Ocak 1999'da Polonya'nın Sulechow kasabasında dünyaya geldi.

TYMOTEUSZ PUCHACZ'IN KARİYERİ

22 yaşındaki 1,80 boyundaki sol bek futbola ülkesinin Pogon Swiebodzin takımında başladıktan sonra 2013'te Lech Poznan'ın altyapısına katıldı. 2017'de burada profesyonel olduktan sonra 2018'in ocak ayında Sosnowiec'e kiralık olarak gitti. Sezonu burada tamamladıktan sonra takımına geri dönen Tymoteusz Puchacz bu kez Katowice'ye kiralandı. Sezonu burada tamamladıktan sonra tekrar Lech Poznan'a dönen yetenekli futbolcu 1 Temmuz 2021'de ilk kez yurt dışına çıkarak Alman Bundesliga ekibi Union Berlin'e 2.5 Milyon Euro'ya transfer oldu.

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