SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor Hatayspor canlı yayın bilgileri nedir? Trabzonspor Hatayspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor Hatayspor canlı yayın bilgileri nedir? Trabzonspor Hatayspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

12.08.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Hatayspor maçının hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağı ve tarih bilgileri vatandaşlar tarafından merak edildi. Heyecanla beklenen karşılaşma için geri sayım sürerken futbolseverler mücadeleyi canlı olarak takip etmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Hatayspor maçı hangi kanalda canlı olarak ekrana gelecek? İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Hatayspor canlı yayın bilgileri nedir? Trabzonspor Hatayspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor Hatayspor maçı için nefesler tutuldu. İki güçlü takım Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ikinci haftasında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler arama motorlarında "Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta?", "Trabzonspor Hatayspor maçı hangi kanalda canlı olarak ekrana gelecek?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Karşılaşmaya ilişkin merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Hatayspor maçı 12 Ağustos Cuma günü saat 21.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Hatayspor maçı Bein Sports 1 kanalında canlı olarak ekrana gelecek.

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Trabzonspor'un ile Atakaş Hatayspor arasında 12 Ağustos Cuma akşamı Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak Spor Toto Süper Lig 2. hafta maçının biletleri 8 Ağustos Pazartesi günü satışa çıktı.

İşte Trabzonspor - Hatayspor maçının bilet fiyatları:

VIP Platinum: 1.500 TL

VIP Gold: 1.250 TL

VIP Silver: 1.000 TL

Batı: 600 TL

Doğu: 400 TL

Fırtına: 300 TL

Kale Arkaları: 200 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor Enis Bardhi transferini duyurduTrabzonspor Enis Bardhi transferini duyurdu
Nwakaeme'nin yeni adresi ''Pes'' dedirtti!Nwakaeme'nin yeni adresi ''Pes'' dedirtti!
Jesus biletini kesmişti! Kimse beklemiyorduJesus biletini kesmişti! Kimse beklemiyordu
Anahtar Kelimeler:
Hatayspor Trabzonspor trabzonspor - hatayspor maçı ne zaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatlarına büyük zam

Benzin fiyatlarına büyük zam

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

Galatasaray'da Giresunspor maçı öncesi kriz! Bavullarını topladı gidiyor...

Galatasaray'da Giresunspor maçı öncesi kriz! Bavullarını topladı gidiyor...

Sörloth transferinde mutlu son!

Sörloth transferinde mutlu son!

Galatasaray taraftarı çıldırdı! Wanda Nara ile görüşme gerçekleştirildi...

Galatasaray taraftarı çıldırdı! Wanda Nara ile görüşme gerçekleştirildi...

Ronaldo, rezil rüsva oldu!

Ronaldo, rezil rüsva oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2906 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri korkuttu

2906 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri korkuttu

Mesaj kutuları taştı! Gazetede tam sayfa mektup yayınlayınca...

Mesaj kutuları taştı! Gazetede tam sayfa mektup yayınlayınca...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

Olay yaratan paylaşım! İki yıl sonra kalp hastası oldu

Olay yaratan paylaşım! İki yıl sonra kalp hastası oldu

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.