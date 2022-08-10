Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Hatayspor maçı hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Trabzonspor Hatayspor maçı için geri sayım devam ediyor. İki güçlü takım Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ikinci haftasında karşı karşıya gelecek. Bu sebeple futbolseverler arama motorlarında "Trabzonspor Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta?", "Trabzonspor Hatayspor maçı hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar?" soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Karşılaşmaya ilişkin detaylar haberimizde...
Trabzonspor Hatayspor maçı 12 Ağustos Cuma günü saat 21.00'da başlayacak.
Trabzonspor Hatayspor maçı Bein Sports 1 kanalında canlı olarak ekrana gelecek.
Trabzonspor'un ile Atakaş Hatayspor arasında 12 Ağustos Cuma akşamı Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak Spor Toto Süper Lig 2. hafta maçının biletleri 8 Ağustos Pazartesi günü satışa çıktı.
İşte Trabzonspor - Hatayspor maçının bilet fiyatları:
VIP Platinum: 1.500 TL
VIP Gold: 1.250 TL
VIP Silver: 1.000 TL
Batı: 600 TL
Doğu: 400 TL
Fırtına: 300 TL
Kale Arkaları: 200 TL
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