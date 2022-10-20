Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Trabzonspor, iç sahasındaki yenilmezlik serisini kazanarak sürdürmeye çalışacak.

Sahasında 29 maçtır yenilmeyen bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor karşısında galip gelip, zirve yarışına bu müsabakada yara almadan devam etmek istiyor.

Ligde Kasımpaşa'yla sahasında golsüz, Beşiktaş'la deplasmanda 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor'u yenerek 2 maç aradan sonra kazanmayı amaçlıyor.

Kasımpaşa beraberliğiyle Mart 1994 ve Nisan 1996 arasında 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik aldığı yenilmezlik serisini geride bırakan bordo-mavililer, 591 gündür sahasında mağlup olmuyor.



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