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Trabzonspor için Kenan Koçak iddiası!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 17.07.2020 11:20 | Son Güncelleme

Süper Lig'de Denizlispor'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Trabzonspor'un, teknik direktörlük adına Hüseyin Çimşir'in yerine Hannover'in başarılı çalıştırıcısı Kenan Koçak'ı getirmek istediği iddia edildi.

Trabzonspor için Kenan Koçak iddiası!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, son hafta aldığı Denizlispor yenilgisiyle son iki haftaya girilirken Başakşehir'e göre oldukça dezavantajlı bir konuma geriledi. Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir'in yeni sezonda takımdan ayrılması gündemdeyken Alman basını flaş bir iddia ortaya attı ve Hannover'in başarılı çalıştırıcısı Kenan Koçak'ın Trabzonspor'un yeni hoca adayı olduğu belirtildi.

Alman basınının iddiasına göre Hüseyin Çimşir'in yerine teknik direktör arayışında olan Trabzonspor, Hannover 96'nın teknik direktörü Kenan Koçak'ı takımın başına getirmek istiyor.

Kenan Koçak'ın takımı Hannover ise Türk hocayı kesinlikle bırakmak istemiyor. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan teknik adamın durumuna ilişkin başkan Martin Kind açıklamalarda bulundu.

Hannover Başkanı, yaptığı açıklamada; "Bay Koçak'ın şartlarını yerine getirmesi gereken bir sözleşmesi var. Ayrılmak istediğini ve Türkiye'den kendisiyle temasa geçildiğini bile söylemedi" ifadelerini kullanarak Trabzonspor iddialarının gündemde olduğunu doğruladı.

Kenan Koçak, 2019'un Kasım ayında göreve başladığı Hannover'i kısa sürede düşme hattından çıkarmış ve Bundesliga 2'de takımının altıncı sıraya kadar yükselmesini sağlamıştı. 39 yaşındaki teknik adam daha önce de Sandhausen ve Waldhof Mannheim takımlarında görev almıştı. (Akşam)

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