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Trabzonspor ile Eyüpspor golsüz berabere kaldı! Trabzon yine kaybetmedi çıktığı 4 maçta... Arda Turan durdurulamıyor!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
01.09.2024 21:19
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Trendyol Süper Lig 4.haftasında Eyüpspor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Recep Tayip Erdoğan stadı'nda oynanan karşılaşma başladığı gibi golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor ile Eyüpspor golsüz berabere kaldı! Trabzon yine kaybetmedi çıktığı 4 maçta... Arda Turan durdurulamıyor!

Trendyol Süper Lig'de 4.hafta mücadelesinde Arda Turan'nın takımı Eyüpspor ile hafta içi Abdullah Avcı'yla yollarını ayıran Trabzonspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma başladığı skorla golsüz eşitlikle sona erdi.

ARDA TURAN NAMAĞLUP DEVAM

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Arda Turan yönetiminde geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de fırtına gibi esen Eyüpspor, aynı başarısını Süper Lig'e de sürdürmeye devam ediyor. İlk üç haftada mağlubiyet yüzü görmeyen Turan'nın öğrencileri, Trabzonspor maçıyla da bu serilerini devam ettirdiler. Puanını 8'e yükseleten Eyüpspor maç fazlasıyla 3. sırada bulunuyor.

ABDULLAH AVCI İSTİFA ETMİŞTİ

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Üst üste gelen kötü sonuçların ardından Trabzonspor, maçtan önce teknik direktör Abdullah Avcı ile karşılıklı olarak anlaşarak yolların ayrıldığını açıklamıştı.

HAKAN VE MONTELLA TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

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A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım teknik direktörü Montella ve ekibi Eyüpspor - Trabzonspor maçını tribünden takip etti.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Arda Turan
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