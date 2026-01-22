SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor

Trabzonspor ile Kasımpaşa 34. randevuda

Trabzonspor ile Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında yarın oynayacakları maçla birlikte 34. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Kasımpaşa 34. randevuda

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Kasımpaşa’yı konuk edecek olan Trabzonspor, rakibi ile bugüne kadar yaptığı 33 kez mücadele etti.

Bordo-mavililer, 15 galibiyet elde ederken, 8 maçta ise mağlup oldu.

Trabzonspor ile Kasımpaşa 34. randevuda 1

10 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda bordo-mavililer 58 gol atarken, kalesinde 42 gol gördü.

TRABZON’DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor ile Kasımpaşa 34. randevuda 2

İki takım arasında Trabzon’da oynanan maçlarda Trabzonspor’un üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililer, evinde 8 kez kazanırken, 4 defa gülen ise konuk ekip oldu. 4 maçta da taraflar birer puanla sahadan ayrıldı. Karadeniz ekibinin 29 golüne, Kasımpaşa 24 golle yanıt verdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan maçtan bordo-mavililer 1-0 galip ayrıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ajax futbol direktörü hem G.Saraylı hem de F.Bahçeli yıldız için geldi!Ajax futbol direktörü hem G.Saraylı hem de F.Bahçeli yıldız için geldi!
Usta isimlerden Atletico Madrid maçı sonrası hem övgü hem eleştiri! Usta isimlerden Atletico Madrid maçı sonrası hem övgü hem eleştiri!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler

AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı

Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş uyardı 'Aynı tedbiri kendim aldım'

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş uyardı 'Aynı tedbiri kendim aldım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.