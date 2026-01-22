Trabzonspor ile Kasımpaşa 34. randevuda

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Kasımpaşa’yı konuk edecek olan Trabzonspor, rakibi ile bugüne kadar yaptığı 33 kez mücadele etti.

Bordo-mavililer, 15 galibiyet elde ederken, 8 maçta ise mağlup oldu.

10 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda bordo-mavililer 58 gol atarken, kalesinde 42 gol gördü.

TRABZON’DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Trabzon’da oynanan maçlarda Trabzonspor’un üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililer, evinde 8 kez kazanırken, 4 defa gülen ise konuk ekip oldu. 4 maçta da taraflar birer puanla sahadan ayrıldı. Karadeniz ekibinin 29 golüne, Kasımpaşa 24 golle yanıt verdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçtan bordo-mavililer 1-0 galip ayrıldı.