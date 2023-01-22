TRABZONSPOR İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Trabzonspor ile İstanbulspor Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak. Trabzonspor İstanbulspor maçı canlı izle konu başlığı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

TRABZONSPOR İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor İstanbulspor maçı bugün (22 ocak 2023 Pazar) saat 19.00'da başlayacak.

Maç, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor İstanbulspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

TRABZONSPOR İSTANBULSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny (Yusuf), Gomez.

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Duhan, Rroca, Melih, Emer, Kaan, Topalli, Ethemi, Eze.

TRABZONSPOR İSTANBULSPOR MAÇI CANLI TAKİP

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