Trabzonspor, İsviçre Federal Mahkemesi'ne gidiyor!

CAS, Trabzonspor'un UEFA tarafından verilen Avrupa'dan men cezasına yönelik itirazını reddetti. CAS, UEFA'nın verdiği Avrupa'dan men cezasına yönelik Trabzonspor'un itirazını reddetti ve bordo mavililer buna göre Avrupa kupalarına katılamayacak.

TRABZONSPOR İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİNE GİDİYOR

CAS'ın cezasını onamasının ardından İsviçre Federal Mahkemesine başvurma hakkı olan Trabzonspor yönetiminde karar çıktı. TRT Spor Muhabiri Barış Yurduseven, "Trabzonspor yönetiminin bu karara İsviçre Federal Mahkemesi'ne giderek itiraz hakkı bulunuyor. Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'a katıldığı programda bunun sinyalini vermişti." dedi ve yönetimin bu kararı aldığı öğrenildi.

TRABZONSPOR NEDEN CEZA ALMIŞTI?

Trabzonspor'un Mayıs 2016'da UEFA ile yaptığı finansal yükümlülükleri yerine getiremediği gerekçesiyle UEFA, bordo mavili kulüplere yaptırım uygulandığını açıkladı. Bu doğrultuda Trabzonspor kulübü Avrupa kupalarından men edildi."

