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Trabzonspor, Juraj Kucka'nın Parma'ya transfer olduğunu açıkladı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 15.01.2019 18:16 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü, Juraj Kucka'nın İtalyan ekibi Parma'ya transfer olduğunu resmen açıkladı. Açıklamada, Parma Kulübü'nün Trabzonspor'a 4 milyon 760 bin Euro'nun yanı sıra 238 bin Euro'luk FIFA dayanışma katkısı ödeyeceği belirtildi.

Trabzonspor, Juraj Kucka'nın Parma'ya transfer olduğunu açıkladı

Trabzonspor, Juraj Kucka'nın İtalyan ekibi Parma'ya transfer olduğunu resmen açıkladı. Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Juraj Kucka'nın, Parma kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Parma kulübü şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 4.760.000.-EUR ve ayrıca 238.000.-EUR tutarındaki FIFA dayanışma katkısını ödeyecektir.

Bununla birlikte, Juraj Kucka ile şirketimiz arasında yapılan fesih sözleşmesi uyarınca, oyuncunun sözleşme sonuna kadar tahakkuk edecek olan toplam 4.875.000.-EUR tutarındaki alacağına karşılık, 3.375.000.-EUR ödenmesine, oyuncu ile kulübümüz arasındaki imaj hakkı sözleşmesinin bedelsiz olarak sonlandırılmasına, mevcut tahakkuk emiş olan alacaklarının 01.11.2019 tarihinden başlayarak üç taksitte ödenmesine ve yapılan bu transfer dolayısıyla Karol Csonto' ya 200.000.-EUR hizmet bedeli ödenmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Juraj Kucka

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Trabzonspor juraj kucka parma

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