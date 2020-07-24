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Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye gitti

TRABZON HABERLERİ  | 24.07.2020 20:43 | Son Güncelleme

Bordo-mavili kafilede sakatlığı bulunan Nwakaeme yer almadı

Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında yarın karşılaşacağı Hes Kablo Kayserispor maçı için Kayseri'ye gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenör Eddie Newton yönetiminde maçın son antrenmanını yapan bordo-mavililer, taktiksel ağırlıklı çalıştı.

Antrenmanın ardından Trabzon Havalimanı'na gelen Trabzonspor kafilesi, THY'ye ait özel uçakla Kayseri'ye hareket etti.

Trabzonspor kafilesinde ise şu futbolcular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Manuel Da Costa, Majid Hosseini, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Badou Ndiaye, Jose Sosa, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Bilal Başakçıoğlu, Yusuf Sarı, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban, Koraç Kılınç."

Öte yandan, Trabzonspor'da İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme kadroda yer almadı.

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