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Trabzonspor Kağan Moradaoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 05.02.2019 11:47 | Son Güncelleme

Kaleci sorunu yaşayan Trabzonspor'da flaş bir imza atıldı. Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın da sakatlığı sonrası altyapıdan yetişen 16 yaşındaki Kağan Moradaoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Trabzonspor Kağan Moradaoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı

Trabzonspor Kulübü, altyapısından yetişen 16 yaşındaki kaleci Kağan Moradaoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Onur Recep Kıvrak ve Esteban Alvarado'nun takımdan ayrılmasının ardından kaleyi genç isim Uğurcan Çakır'a teslim eden Trabzonspor, son oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında Uğurcan Çakır'ın sakatlanmasının ardından altyapısından A takıma kaleci takviyesi yaptı.

Kadrosunda Uğurcan Çakır, Arda Akbulut ve Muzaffer Cem Kablan olmak üzere altyapısından yetişen 3 kaleciyi bulunduran bordo-mavililer, son olarak yine altyapıda U16 ve U17 kategorilerinde forma giyen 2003 doğumlu kaleci Kağan Moradaoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı. 4 Şubat 2019 tarihinde imzalanan sözleşme, 31 Mayıs 2021 yılına kadar geçerli olacak.

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Trabzonspor Kağan Moradaoğlu

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