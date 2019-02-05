Trabzonspor Kağan Moradaoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı

Trabzonspor Kulübü, altyapısından yetişen 16 yaşındaki kaleci Kağan Moradaoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Onur Recep Kıvrak ve Esteban Alvarado'nun takımdan ayrılmasının ardından kaleyi genç isim Uğurcan Çakır'a teslim eden Trabzonspor, son oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında Uğurcan Çakır'ın sakatlanmasının ardından altyapısından A takıma kaleci takviyesi yaptı.
Kadrosunda Uğurcan Çakır, Arda Akbulut ve Muzaffer Cem Kablan olmak üzere altyapısından yetişen 3 kaleciyi bulunduran bordo-mavililer, son olarak yine altyapıda U16 ve U17 kategorilerinde forma giyen 2003 doğumlu kaleci Kağan Moradaoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı. 4 Şubat 2019 tarihinde imzalanan sözleşme, 31 Mayıs 2021 yılına kadar geçerli olacak.
Galatasaray ayrılığı açıkladı!
İşte Fatih Terim ve Serdar Aziz arasındaki o konuşma
Batuhan Karadeniz 10. takımına imza attı
Vagner Love, Beşiktaş'ı bombaladı
Futbol tarihine geçen transfer! Rekor kırıldı
Trabzon'da Uğurcan belirsizliği
Yeni transferlere imza töreni!
Ümit Özat depremi! 27 günde...
F.Bahçe'den müthiş gelir!
Trabzon'un hedefi final
Hakan Çalhanoğlu'ndan Tolgay sözleri
Alex'ten flaş sözler! 'F.Bahçe'nin küme düşmesi...'
Milan kaçtı, Roma yakaladı
Ozan Kabak 90+4'te yıkıldı
Yılmaz Vural'la ilgili flaş karar
Bayern'i Leverkusen durdurdu
Alexander Milosevic İngiltere'ye gitti
Okuyucu Yorumları 0 yorum