Trabzonspor kalecisi Andre Onana, ilk iç saha maçına damga vurdu!

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor evinde karşılaştığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililerin kalecisi Andre Onana'nın yaptığı asist sosyal medyada gündem oldu.

ONANA'DAN ASİST

İkinci yarıda kaleci Andre Onana, kendi yarı alanından rakip sahaya uzun bir top gönderdi. Savunmadan sıyrılan Paul Onuachu, kalesinden açılan Burak'ı da geçtikten sonra ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Onana, Trabzonspor formasıyla iç sahada çıktığı ilk maçta asistini yaptı.

TRABZONSPOR'DAN HAKEM TEPKİSİ

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Gaziantep FK karşılaşması sonrası maçın hakemi Arda Kardeşler'le ilgili sosyal medya hesabından tepki dolu bir paylaşım yaptı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan videolu paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Bu görüntü; bir hakemin kötü niyetini ve ahlaka aykırı tavrını en çıplak haliyle ortaya koymuştur. Adalet için, hak için, akıtılan alın teri için; atağımızı kasıtlı olarak engelleyen bu hakem hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'nun derhal harekete geçmesi kaçınılmazdır.

Bu şahsın bir daha Türk futbolunda görev almasına izin verilmemelidir."