SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor

Trabzonspor kalecisi Andre Onana, ilk iç saha maçına damga vurdu!

Süper Lig’in 6’ncı haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililerin Manchester United'dan kiraladığı kaleci Onana, ilk iç saha maçında asist yaparak alkışları topladı.

Trabzonspor kalecisi Andre Onana, ilk iç saha maçına damga vurdu!
Emre Şen
Andre Onana

Andre Onana

KMR Kamerun
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor evinde karşılaştığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililerin kalecisi Andre Onana'nın yaptığı asist sosyal medyada gündem oldu.

ONANA'DAN ASİST

İkinci yarıda kaleci Andre Onana, kendi yarı alanından rakip sahaya uzun bir top gönderdi. Savunmadan sıyrılan Paul Onuachu, kalesinden açılan Burak'ı da geçtikten sonra ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Onana, Trabzonspor formasıyla iç sahada çıktığı ilk maçta asistini yaptı.

TRABZONSPOR'DAN HAKEM TEPKİSİ

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Gaziantep FK karşılaşması sonrası maçın hakemi Arda Kardeşler'le ilgili sosyal medya hesabından tepki dolu bir paylaşım yaptı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan videolu paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Bu görüntü; bir hakemin kötü niyetini ve ahlaka aykırı tavrını en çıplak haliyle ortaya koymuştur. Adalet için, hak için, akıtılan alın teri için; atağımızı kasıtlı olarak engelleyen bu hakem hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'nun derhal harekete geçmesi kaçınılmazdır.

Bu şahsın bir daha Türk futbolunda görev almasına izin verilmemelidir."

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Trabzonspor Trabzonspor
1 - 1
Gaziantep FK Gaziantep FK

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jose Mourinho, Benfica kariyerine müthiş başladı! İlk maçtan görkemli açılışJose Mourinho, Benfica kariyerine müthiş başladı! İlk maçtan görkemli açılış
Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber! Konyaspor maçında da yokGalatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber! Konyaspor maçında da yok
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.