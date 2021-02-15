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Trabzonspor kalesi 18'lik Kağan'a emanet

15.02.2021 10:37 | Son Güncelleme:
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Trabzonspor kalesi 18'lik Kağan'a emanet

Trabzonspor'un kalesinde kriz çıktı. Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut sağlık sorunları sebebiyle Başakşehir maçında kalede olamayacak. Trabzonspor'da Başakşehir'e karşı Kağan Moradaoğlu forma giymesi bekleniyor. İşte detaylar...

Süper Lig'de 8 maçtır yenilmeyerek müthiş bir seri yakalayıp, zirve yarışına yeniden ortak olan Trabzonspor'da Medipol Başakşehir maçı öncesi sağlık sorunları nedeniyle kalede büyük sıkıntı yaşanıyor.

ÜÇ KALECİ DE SIKINTIDA

Yüksek formuyla Uğurcan Çakır, başta olmak üzere Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un da sağlık sorunları nedeniyle 19 Şubat Cuma günü oynanacak olan Medipol Başakşehir oynamayacakları öğrenildi.

HİÇ PROFESYONEL MAÇI YOK

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın eski takımına karşı kalede 18 yaşındaki Kağan Moradoğlu'na şans verecek. Borda mavili kulübün alt yapısından yetişen Moradoğlu, profesyonel olarak hiç forma giymedi. Oyuncu, 2019-2020 sezonunda Spor Toto Gelişim Elit U17 Ligi'nde 10 maça çıktı.

Genç eldiven bu maçlarda 7 gol gördü.

KAĞAN MORADOĞLU KİMDİR?

Kağan Moradaoğlu, 10 Ocak 2003 yılında Trabzon'da doğan 18 yaşındaki kalecidir. Genç futbolcu, 1.93 boyunda ve sağ ayağını kullanıyor. Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar sürüyor. (Ajansspor)

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