SPOR

Trabzonspor, Kamil Ahmet Çörekçi'nin sözleşmesini uzattı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 23.05.2019 14:35 | Son Güncelleme

Trabzonspor, iç transferde sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi'nin sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Trabzonspor, Kamil Ahmet Çörekçi'nin sözleşmesini uzattı

Trabzonspor, iç transferde sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi'nin sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Kamil Ahmet Çörekçi ile 1 Haziran 2019 tarihli 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Uzatma opsiyon hakkının da kulübe ait olduğu anlaşmayla oyuncuya 2019-2020 sezonu için 2 milyon 500 bin, 2020-2021 sezonunda da 2 milyon 750 bin lira olmak üzere toplam 5 milyon 250 bin lira ödeneceği kaydedildi.

Opsiyon hakkının kullanılması durumunda oyuncuya 2021-2022 sezonu için 3 milyon lira garanti ücret ödeneceği de belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte oyuncu 2019-2020 sezonunda 25 Süper Lig maçına ilk 11'de başlaması durumunda sözleşme 2021-2022 sezonu için bir yıl daha otomatik olarak uzayacaktır. Böyle bir şartın gerçekleşmesi durumunda 2020-2021 sezonu garanti ücret 3 milyon lira ve uzatılacak olan 2021-2022 sezonu garanti ücreti ise 3 milyon 250 bin lira olacaktır. Bu şartların oluşması durumunda ayrıca kulübümüzün ilave olarak yıllık 3 milyon 500 bin lira garanti ücret ödeyerek sözleşmeyi bir yıl daha geçerli olmak üzere 2022-2023 sezonu uzatma hakkı olacaktır."

PARTNERİşte Avrupa'nın en ucuz kentleriİşte Avrupa'nın en ucuz kentleri
Trabzonspor üçüncülük peşindeTrabzonspor üçüncülük peşinde
'Trabzon'da oynamak hayalim''Trabzon'da oynamak hayalim'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Kamil Ahmet Çörekçi

En Çok Okunan Haberler

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Emre'den sonra bir bomba daha

Emre'den sonra bir bomba daha

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu sesleri

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu sesleri

Ergin Ataman'la ilgili flaş karar

Ergin Ataman'la ilgili flaş karar

Ergin Ataman maçta ihraç edildi

Ergin Ataman maçta ihraç edildi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ve Trabzonspor açıkladı! Teklif...

Ve Trabzonspor açıkladı! Teklif...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trabzonspor transferi açıkladı

Trabzonspor transferi açıkladı

Ağaoğlu'ndan Volkan Demirel'e olay yanıt!

Ağaoğlu'ndan Volkan Demirel'e olay yanıt!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor, Kamil Ahmet Çörekçi'nin sözleşmesini uzattı

Süper Lig ekibi resmen duyurdu

Trabzonspor, üçüncülük umuduyla Çaykur Rizespor karşısına çıkıyor

Trabzonspor üçüncülük peşinde

Fıratcan Üzüm: Trabzonspor'da oynamak her futbolcunun hayalidir

'Trabzon'da oynamak hayalim'

Ahmet Ağaoğlu: Ünal Karaman ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacağız

Ağaoğlu müjdeyi açıkladı! 'Yeni sözleşme...'

Trabzonspor, Galatasaray'dan sonra iç sahadaki en iyi takım oldu

Trabzon'un kalesi Akyazı!

Ahmet Ağaoğlu müjdeyi verdi: Anlaştığımız oyuncular var

Ağaoğlu müjdeyi verdi! Transfer...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.