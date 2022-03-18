Trabzonspor kar tatilinde! Penaltıdan 3 gol atan Pohjanpalo, Rizespor'a galibiyeti getirdi

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30’uncu haftasında 70 puanla lider Trabzonspor deplasmanda, 23 puanla ligin 19’uncu sırasında bulunan Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Yoğun kar yağışı ve soğuk havada başlayan karşılaşmada ev sahibi ekip Çaykur Rizespor kümede kalma mücadelesi verirken, erken şampiyonluk hesapları yapan bordo-mavili takım mutlak zafer ve 30’uncu haftaların puan rekorunu yakalamak için sahaya çıktı.

Karadeniz’de günlerdir etkili olan kar yağışının bugünkü karşılaşmayı etkilememesi için Çaykur Rizespor yönetiminin talimatıyla stadyumun çimleri kesilip, önlem amacıyla zeminin üzerine branda serilmişti. Brandanın kaldırılıp karın şiddetlenmesi üzerine zemin beyaz örtüyle kaplandı. Hakem Volkan Bayarslan’ın talimatıyla stat görevlileri ve taraftarlar el ele vererek sahayı kardan temizledi. Temizleme çalışmaları nedeniyle 15 dakika ertelenen karşılaşma saat 20.15’te başladı. Müthiş bir mücadeleye sahne olan maç 3-2'lik Rizespor galibiyetiyle sonuçlandı.

MAÇ ÖNCESİ KAR YAĞIŞINI TARAFTARLAR TEMİZLEDİ

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasındaki Karadeniz derbisi, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenme tehlikesi yaşadı. Görevlilerin sahaya girip zemini temizlemesinin ardından böyle bir tehlike kalmadı.

TRABZONSPOR İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

Trabzonspor, golü buldu. Djaniny'nin pasında penaltı noktasında topla buluşan Abdülkadir Ömür, net bir vuruşla ağları sarstı ve takımını öne geçirdi. Skor 1-0 oldu.

RİZESPOR'DAN PENALTI GOLÜ

Ceza sahası içerisinde seken topa müdahale etmek isteyen Holmen, Nwakaeme'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Maçın hakemi Volkan Bayarslan, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi ve Rizespor penaltı kazandı. Beyaz noktaya gelen Pohjanpalo'nun vuruşunda top ağlarla buluştu ve ev sahibi ekip 59. dakikada beraberliği yakaladı.

BİR PENALTI DAHA!

Boyd'un ceza sahası içerisinde attığı şutta Denswil'den dönen top sonrası Rizesporlu futbolcular penaltı bekledi, Volkan Bayarslan oyunu devam ettirdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen Bayarslan, Denswil'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Pohjanpalo, penaltıda bir kez daha Erce'yi avladı ve takımını 64. dakikada öne geçirdi.

TRABZONSPOR HEMEN CEVAP VERDİ

Cornelius'un kaldırdığı topa koşu yapan Visca, ceza sahasına girdi ve boş durumdaki Djaniny'yi gördü. Tecrübeli forvetin gelişine yaptığı vuruşta kaleci Gökhan'dan seken top ağlarla buluştu. Trabzonspor hemen cevap vererek skoru 2-2'ye getirdi.

RİZESPOR'DAN BİR PENALTI GOLÜ DAHA!

Maçın son dakikalarında bir penaltı daha kazanan Rizespor'da Joel Pohjanpalo hat-trick yaparak maçı takımına 3-2 kazandırdı.

42’NCİ KARŞILAŞMA

Süper Lig’de bugün 42’nci kez karşılaşacak olan komşu ekipler, ligde son olarak 11’inci haftada mücadele etmiş ve bu karşılaşmada kazanan taraf Trabzonspor olmuştu. Ev sahibi ekibe ligde son olarak 2015 yılında mağlup olan Trabzonspor, rakibiyle 7 yıl boyunca oynadığı 10 Süper Lig karşılaşmasında yenilmedi. Bugüne kadar oynanan 41 müsabakada Trabzonspor’un 27, Çaykur Rizespor’un 5 galibiyeti bulunurken 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Her iki takım arasında Rize’de oynanan 20 müsabakanın 9’unu Trabzonspor kazanırken, ev sahibi ekip 4 kez galip geldi, 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

TRABZONSPOR YENİLMİYOR, RİZE YENEMİYOR

5 maçtır deplasmanda yenilmeyen Trabzonspor, çıktığı son 5 deplasman maçından 3 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi Çaykur Rizespor ise ligde 7, evinde ise 3 maçtır kazanamıyor. Hamza Hamzaoğlu’ndan sonra şubat ayında takımın başına getirilen Bülent Korkmaz, kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor’da çıktığı 3 karşılaşmada da mağlubiyet almıştı. Korkmaz, bugün sahada takımının başında ilk galibiyetini yaşamak ve takımının çıkışa geçmesini istiyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise kariyeri boyunca 16 kez karşılaştığı Çaykur Rizespor karşısında bugüne kadar 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

KADRODA DEĞİŞİM

Trabzonspor’da ligin bitimine son haftalar kala yaşanan sakatlıklar ve oyuncuların aldığı cezalar teknik direktör Abdullah Avcı’yı kadro değişikliğine zorunlu bıraktı. Hugo’un sakatlanması, Puchacz’ın da cezalı olması nedeniyle savunma hattı kurmakta zorlanan Avcı, geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle formasından ayrı kalan Trondsen’i değerlendirmişti. Trondsen’in de Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarında yeniden sakatlanması üzerine Avcı, sol bekte İsmail Köybaşı’na görev verdi. Bordo-mavililerin savunması ayrıca PFDK’dan ceza alan Puchacz’dan da yoksun kaldı. Uğurcan Çakır’ın sarı kart cezalı olması nedeniyle Erce Kardeşler Trabzonspor’un kalesinin korurken, idmanlarda hafif sakatlık yaşayan ve dün yapılan antrenmanda koşu yapan Denswil kendisini iyi hissetmesi üzerine bugün ilk 11’de yer buldu.

DJANINY İLK 11'DE

Trabzonspor’da tedavileri devam eden Marek Hamsik ile Vitor Hugo bugünkü karşılaşmada yer almazken, tedavisi tamamlanan ve eski formuna kavuşan Dorukhan Toköz ise bugünkü mücadelede yeniden ilk 11’de yer aldı. Trabzonspor’un kadrosunda son haftalarda performansı düşen Cornelius yerine, Göztepe ve Yukatel Kayserispor karşılaşmalarında 1’er gol atan Djaniny ilk 11’de sahaya çıktı.

NWAKAEME İÇİN REKOR GÜNÜYDÜ

Trabzonspor’un ‘Bay beyin’ ve ‘Sihirbaz’ lakaplı golcüsü Nwakaeme bugüne kadar Çaykur Rizespor’a karşı oynadığı 6 maçın 5’inde skora katkıda bulunmuştu. Karadeniz ekibine karşı 4 gol ve 4 asisti bulunan Nwakaeme bugünkü karşılaşmada da gol kaydetmesi halinde en skorer sezonuna ulaşacaktı. Nwakame geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe karşılaşmasında attığı golle bu sezon gol sayısını 11’e çıkartarak 2019-20'deki performansını yakalamıştı.

