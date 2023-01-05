SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek ''liderlik yarışında ben de varım!'' dedi...

Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek ''liderlik yarışında ben de varım!'' dedi...

05.01.2023 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Trabzonspor, Giresunspor’u konuk etti. Liderlik yarışından kopmamak için bu maçı kazanmak isteyen bordo-mavililer karşılaşmaya büyük baskıyla başladı. Mücadelenin henüz başında golü bulan Trabzonspor karşılaşmanın sonuna kadar kontrolü etine tuttu. İkinci yarıda farkı 3'ye çıkartan bordo-mavililer, Giresunspor karşısında 3-0'lık rahat bir galibiyet aldı.

Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek ''liderlik yarışında ben de varım!'' dedi...

Geçen hafta Fatih Karagümrük'e 4-1 yenilen Trabzonspor , Süper Lig'in 17. haftasında Bitexen Giresunspor'la karşı karşıya geldi. Karadeniz derbisinde mücadele eden iki ekibin maçı adeta nefes kesti. Trabzonspor'un 3-0 kazandığı mücadele sonrası liderlik yarışı epey kızıştı.

BAKASETAS MÜTHİŞ VURDU

d2f298df7419637b8a550d417cf58111

Trezeguet ile paslaşan Bakasetas'ın ceza sahasında attığı şutta top savunmadan sekti. Kaleye gitse büyük tehlike yaratacak şuta savunma engel oldu.

UĞURCAN GEÇİT VERMEDİ

9563a592-6dd5-488e-ab64-3d954d8aab36

Hayrullah'ın sağ kanattan ceza sahası içine yerden gönderdiği topa gelişine vuran Görkem Sağlam'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

KENDİ KALESİNE ATTI

51e529b5-9e92-48cc-984e-e82074e4de4a

Sol kanattan Bardhi'nin köşe atışında ceza sahası içinde Onurcan Piri'yi geçen top Riad Bajic'in sırtına çarptı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Trabzonspor bu skorla maçı 1-0 kazandı.

MAXI GOMEZ SKORU 2-0 YAPTI

FlusP_oWYAcCFRg

Sağ kanattan kullanılan kornerde Maxi Gomez'in kafa vuruşunda bir kez daha Onurcan devleşti, topu çelmeyi başardı. Bakasetas'ın yine sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna koşu yapan Trezeguet, arka direkte bomboş durumda kafa vuruşunu yaptı ancak Onurcan'ı geçemedi. Önünde kalan topa düzgün bir vuruş yapan Gomez, bu sefer ağları sarsmayı başardı.

DOĞUCAN SKORU BELİRLEDİ

1540b91206661207027ddebe6762714f

Sağ kanatta buluştuğu topla içeri doğru giren Djaniny'nin pasında kontrolü sağlayan Doğucan'ın şutunda Onurcan'ı geçen top ağlara gitti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gol sevinci yüzünden kontratı feshedildi!Gol sevinci yüzünden kontratı feshedildi!
Fenerbahçe'den yılın transferi! İspanyollar duyurdu...Fenerbahçe'den yılın transferi! İspanyollar duyurdu...
İlk kez konuştu! Askerlik nedeni de ortaya çıktı...İlk kez konuştu! Askerlik nedeni de ortaya çıktı...
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Giresunspor spor af spor toto maçı erden trabzonspor, spor tot süper li spor to iyet

En Çok Okunan Haberler

'Amansız elli' alarmı! 11 Ocak'tan itibaren etkili olacak

'Amansız elli' alarmı! 11 Ocak'tan itibaren etkili olacak

Kayınpederden gelinlerine tecavüz! 'Gelinim beni ilişkiye zorladı'

Kayınpederden gelinlerine tecavüz! 'Gelinim beni ilişkiye zorladı'

Türkiye onu konuşuyordu, hakemliği bıraktı!

Türkiye onu konuşuyordu, hakemliği bıraktı!

Joshua King'den Okan Buruk'a cevap

Joshua King'den Okan Buruk'a cevap

Ronaldo'nun attığı tokat, Al Nassr'ı şoke etti!

Ronaldo'nun attığı tokat, Al Nassr'ı şoke etti!

Acun Ilıcalı'dan tarihi hamle

Acun Ilıcalı'dan tarihi hamle

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.