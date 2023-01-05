Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek ''liderlik yarışında ben de varım!'' dedi...

Geçen hafta Fatih Karagümrük'e 4-1 yenilen Trabzonspor , Süper Lig'in 17. haftasında Bitexen Giresunspor'la karşı karşıya geldi. Karadeniz derbisinde mücadele eden iki ekibin maçı adeta nefes kesti. Trabzonspor'un 3-0 kazandığı mücadele sonrası liderlik yarışı epey kızıştı.

BAKASETAS MÜTHİŞ VURDU

Trezeguet ile paslaşan Bakasetas'ın ceza sahasında attığı şutta top savunmadan sekti. Kaleye gitse büyük tehlike yaratacak şuta savunma engel oldu.

UĞURCAN GEÇİT VERMEDİ

Hayrullah'ın sağ kanattan ceza sahası içine yerden gönderdiği topa gelişine vuran Görkem Sağlam'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

KENDİ KALESİNE ATTI

Sol kanattan Bardhi'nin köşe atışında ceza sahası içinde Onurcan Piri'yi geçen top Riad Bajic'in sırtına çarptı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Trabzonspor bu skorla maçı 1-0 kazandı.

MAXI GOMEZ SKORU 2-0 YAPTI

Sağ kanattan kullanılan kornerde Maxi Gomez'in kafa vuruşunda bir kez daha Onurcan devleşti, topu çelmeyi başardı. Bakasetas'ın yine sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna koşu yapan Trezeguet, arka direkte bomboş durumda kafa vuruşunu yaptı ancak Onurcan'ı geçemedi. Önünde kalan topa düzgün bir vuruş yapan Gomez, bu sefer ağları sarsmayı başardı.

DOĞUCAN SKORU BELİRLEDİ

Sağ kanatta buluştuğu topla içeri doğru giren Djaniny'nin pasında kontrolü sağlayan Doğucan'ın şutunda Onurcan'ı geçen top ağlara gitti.



