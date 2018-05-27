SPOR

Burak Yılmaz'da son dakika! İlk kez açıklandı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 27.05.2018 17:04 | Son Güncelleme

Trabzonspor yönetimi Burak Yılmaz'ın bonservis bedelini 5 milyon Euro olarak belirledi. Burak Yılmaz için Beşiktaş'ın yanı sıra Medipol Başakşehir’in de devrede olduğu kaydedildi.

Burak Yılmaz'da son dakika! İlk kez açıklandı

Trabzonspor'daki geleceği belirsizliğini koruyan ancak yüksek maliyeti nedeniyle takımdan ayrılması beklenen Burak Yılmaz için karar verildi...

Trabzonspor yöneticileri "5 milyon Euro’yu (27.5 milyon TL) getiren Burak Yılmaz'ı alır" mesajını menajerlere iletirken, kulüplerin de harekete geçtiği öğrenildi.

Uzun süredir ismi Beşiktaş ile anılan 32 yaşındaki futbolcu için Medipol Başakşehir’in de devrede olduğu kaydedildi. Sakatlığı nedeniyle Almanya’da tedavi gören Burak Yılmaz da geleceğinin bir an önce netleşmesini bekliyor. (Fanatik)

PARTNERSeren Serengil ve Yaşar İpekten yeni hamle! Eski sevgilisini... Seren Serengil ve Yaşar İpekten yeni hamle! Eski sevgilisini...
Otobüs şoförüne saldıran Burak Yılmaz'ın davasında takipsizlik kararı verildi!Otobüs şoförüne saldıran Burak Yılmaz'ın davasında takipsizlik kararı verildi!
Özkan Sümer: Tamer Tuna Trabzonspor'a ılımlı yaklaştı!Özkan Sümer: Tamer Tuna Trabzonspor'a ılımlı yaklaştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burak yılmaz Trabzonspor Beşiktaş başakşehir

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!

Şampiyonlar Ligi finaline Eray İşcan damgası!

Demba Ba Beşiktaş'la 2 yıllığına anlaştı!

Demba Ba Beşiktaş'la 2 yıllığına anlaştı!

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: Çıkalım televizyona...

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: Çıkalım televizyona...

Beşiktaş Emre Çolak ile prensip anlaşmasına vardı!

Beşiktaş Emre Çolak ile prensip anlaşmasına vardı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Burak Yılmaz'da son dakika! İlk kez açıklandı

Burak Yılmaz'da son dakika! İlk kez açıklandı

Otobüs şoförüne saldıran Burak Yılmaz'ın davasında takipsizlik kararı verildi!

Otobüs şoförüne saldıran Burak Yılmaz'ın davasında takipsizlik kararı verildi!

Özkan Sümer: Tamer Tuna Trabzonspor'a ılımlı yaklaştı!

Özkan Sümer: Tamer Tuna Trabzonspor'a ılımlı yaklaştı!

Trabzonspor'un teknik direktörlük için Fatih Tekke'yle anlaştığı iddia edildi

Trabzonspor'un teknik direktörlük için Fatih Tekke'yle anlaştığı iddia edildi

Trabzonspor'da hedef Teemu Pukki!

Trabzonspor'da hedef Teemu Pukki!

Ahmet Ağaoğlu: Teknik direktör adayımız belli

Ahmet Ağaoğlu: Teknik direktör adayımız belli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.