Burak Yılmaz'da son dakika! İlk kez açıklandı

Trabzonspor'daki geleceği belirsizliğini koruyan ancak yüksek maliyeti nedeniyle takımdan ayrılması beklenen Burak Yılmaz için karar verildi...

Trabzonspor yöneticileri "5 milyon Euro’yu (27.5 milyon TL) getiren Burak Yılmaz'ı alır" mesajını menajerlere iletirken, kulüplerin de harekete geçtiği öğrenildi.

Uzun süredir ismi Beşiktaş ile anılan 32 yaşındaki futbolcu için Medipol Başakşehir’in de devrede olduğu kaydedildi. Sakatlığı nedeniyle Almanya’da tedavi gören Burak Yılmaz da geleceğinin bir an önce netleşmesini bekliyor. (Fanatik)

