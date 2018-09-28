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Trabzonspor Kasımpaşa karşısında galibiyet peşinde

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 28.09.2018 10:46 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’de oynadığı son iki maçtan da mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor, 7. hafta mücadelesinde sahasında konuk edeceği Kasımpaşa karşısından 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmek istiyor.

Trabzonspor Kasımpaşa karşısında galibiyet peşinde

Üst üste Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe karşısında aldığı mağlubiyetlerle ligde 12’nci sıraya gerileyen Trabzonspor, yarın taraftarı önünde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Üst sıralardan uzaklaşan bordo-mavililer, 12 puanla 3. sırada bulunan rakibini mağlup ederek yükselişe geçmeyi hedefliyor. Saat 16.00’da Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

KADRO DEĞİŞİYOR

Trabzonspor’da Yusuf Yazıcı, sarı kart cezalısı olması nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Ünal Karaman bu oyuncunun yerinde Göztepe karşılaşmasında sağ kanatta kullandığı Abdülkadir Ömür’e forma şansı vermesi beklenirken, sağ kanatta ise Olcay Şahan’ın görev yapabileceği öğrenildi. Ayrıca sakatlığının ardından takıma dönen ve Hosseini’nin de bu maçta Mustafa Akbaş’ın yerine forma giyebileceği kaydedildi.

KASIMPAŞA İLE 19’UNCU RANDEVU

Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 19’uncu kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 18 maçta Trabzonspor’un 8, Kasımpaşa’nın 5 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 27 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.

TRABZONSPOR’UN KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

Onur- Pereira, Toure, Hosseini, Novak- Onazi, Sosa- Olcay, Abdülkadir, Nwakaeme- Burak

SAKAT: Kamil Ahmet

CEZALI: Yusuf Yazıcı

BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları)​ 20 TL​​, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) ​35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir Tribünü: 25 TL.

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Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Kasımpaşa

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