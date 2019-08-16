Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 10.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, bordo-mavili futbolcular taktiksel çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanda kiralık olarak gönderilmesi planlanan ve kulüp bakan yeni transferlerden Andjusic yer almazken, Onazi ise takımdan ayrı çalıştı.
Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul’a hareket edecek.
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