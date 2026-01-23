SPOR

Trabzonspor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Onuachu sahalara dönüyor mu?

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin öğrencileri, galibiyet serisi başlatarak şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Sakat oyuncuların çokluğu can sıkarken, Onuachu'nun durumu maç saatinde netleşecek.

Burak Kavuncu
Bordo-Mavililer, yeni seriye başlamak için Kasımpaşa karşısında!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında bugün saat 20:00'de Papara Park'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, ligde yakaladığı istikrarı sürdürmek ve zirve takibini bırakmamak adına bu karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin, oyuncularıyla yaptığı toplantılarda bu maçın önemini vurguladığı ve sahada disiplinli bir oyun sergilemeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

KADRODA DEĞİŞİMLER OLACAK...

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Saviç, Vişça ve Baniya'nın yanı sıra cezalı Mustafa Eskihellaç da bu önemli mücadelede forma giyemeyecek. Bu eksiklikler, Fatih Tekke'nin kadro seçiminde bazı değişiklikler yapmasına neden olacak. Özellikle orta saha ve savunma hattında alternatif oyuncuların şans bulması bekleniyor. Özellikle yeni transferler Nwaiwu ve Lovik'in maçta ilk 11 de şans bulması bekleniyor.

ONUACHU SAHADA MI?

Ancak Trabzonspor taraftarını heyecanlandıran bir gelişme de yaşanıyor. Uzun süredir Milli maçlar nedeniyle Trabzonspor'dan uzak kalan golcü oyuncu Onuachu'nun, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alma ihtimali bulunuyor. Oyuncunun son durumu maç saatinde yapılacak kontrollerin ardından netleşecek. Onuachu'nun kadroda olması, Trabzonspor'un hücum gücünü önemli ölçüde artıracaktır.

Kasımpaşa ise ligde inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Son haftalarda aldığı sonuçlarla dikkat çeken İstanbul ekibi, Trabzon deplasmanından puan veya puanlarla dönerek üst sıralara tırmanmak istiyor. Kasımpaşa'nın teknik direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor'un eksiklerine rağmen güçlü bir rakip olduğunu ve dikkatli oynamaları gerektiğini belirtiyor.

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe Augusto

KASIMPAŞA: Gianniotis, Frimpong, Opoku, Arous, Winck, Kerem, Cem, Diabate, Ben Ouanes, İrfan Can, Gueye

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı, ligin zirvesini yakından ilgilendiren kritik bir karşılaşma olacak. Bordo-mavililer, taraftarının desteğiyle galip gelerek yeni bir seri başlatmak ve şampiyonluk yarışında iddialı olduğunu göstermek istiyor. Ancak Kasımpaşa'nın da kolay lokma olmayacağı ve sürprizlere açık bir maçın yaşanabileceği unutulmamalı. Onuachu'nun sahalara dönüşü ise Trabzonspor camiasında heyecan yaratırken, maçın en çok merak edilen konularından biri olacak.

20:00
Trabzonspor Trabzonspor
-
Kasımpaşa Kasımpaşa

