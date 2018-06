Trabzonspor kaynağından beslenecek

Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve 1461 Trabzon Kulübü Başkanı Haluk Şahin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kulüp genel koordinatörü Özkan Sümer, teknik direktör Ünal Karaman ve 1461 Trabzon Teknik Direktörü Hamdi Zıvalıoğlu'nun uyumlu bir şekilde çalıştığına işaret eden Şahin, gerek 1461 Trabzon gerekse de altyapıdan genç oyuncuların Trabzonspor'un Slovenya kampında yer alacağını, forma şansını iyi kullananların da takımda kalacağını kaydetti.

Trabzonspor ile 1461 Trabzon'un ayrı takımlar olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizen Şahin, şöyle devam etti:

"1461 Trabzon, Trabzonspor için olmazsa olmazdır. Trabzonspor'un kaynağı, altyapısı ve 1461 Trabzon'dur. Buradan, bu kaynaktan çok değerli futbolcular geçmişte çıkmıştır, günümüzde vardır, çıkmaya da devam edecektir. İnanıyorum çok değerli gençlerimiz var. Buralardan yeni Yusuf Yazıcılar, yeni Abdülkadir Ömürler çıkacaktır."

"Trabzonspor'un 1461 Trabzon'a ihtiyacı var"

Şahin, 1461 Trabzon'daki bir oyuncunun her an performansına göre kendisini Trabzonspor'da bulabileceğine dikkati çekerek, "Adil olacağız, hak eden oyuncu Trabzonspor'da yerini alacak. Trabzonspor'un 1461 Trabzon'a ihtiyacı var. Oradaki çocuklar da Trabzonspor'da her an oynayacak gibi kendilerini hazırlamalı." diye konuştu.