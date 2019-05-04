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Trabzonspor, Kayseri'yi yenerse Avrupa'yı garantileyecek

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 04.05.2019 11:48 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 31. haftasında pazartesi günü İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek olan Trabzonspor, sahadan galibiyetle ayrılarak Avrupa kupalarına katılmayı garantilemek istiyor.

Trabzonspor, Kayseri'yi yenerse Avrupa'yı garantileyecek

Trabzonspor, 6 Mayıs Pazartesi günü Medical Park Stadyumunda ağırlayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor ile kritik maça çıkacak. Ligde 53 puan ile 4. sırada yer alan bordo-mavililer rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılması halinde puanını 56 çıkartarak Avrupa Kupalarına katılmayı, Spor Toto Süper Ligin bitimine 3. hafta kala garantilemiş olacak.

ADENİZ TEMSİLCİLERİ YAKIN TAKİPTE
Ligde, Trabzonspor'u, Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor takip ediyor. 42 puanı bulunan iki takımla bordo-mavililerin arasında 11 puanlık bir fark bulunurken, İstiklal Mobilya Kayserispor maçında 3 puanla ayrılmayı hedefleyen Karadeniz ekibi bu hedefini tutturması halinde rakiplerinin kazanmasına veya kaybetmesine bakmadan Spor Toto Süper Lig'inin bitimine 3 hafta kala Avrupa Kupalarına katılmayı garantilemiş olacak. 4. sıradaki yerini garantilemiş olacak olan Trabzonspor, üstünde yer alan takımların durumlarına bakarak kalan haftalardaki konumunu belirleyecek.

3 YIL ARADAN SONRA AVRUPA KUPASI VİZESİ ALACAK
Trabzonspor, sahasında konuk edeceği İM. Kayserispor maçını kazanması durumunda 3 yıllık bir aranın ardından Avrupa Kupalarına gidecek. 2009-2010 sezonundan 2015-2016 sezonuna kadar 7 yıl aralıksız Avrupa Kupalarında mücadele eden Karadeniz ekibi 3 yıldır Avrupa'da mücadele edemiyordu. Avrupa'da en son 6 Ağustos 2015'de elemelerde Makedonya takımı Rabotnicki ile karşılaşan bordo-mavililer, rakibine deplasmanda 1-0 yenilirken, Trabzon'da ise 1-1 berabere kalarak, Avrupa'ya veda etmişti.

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