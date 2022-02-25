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Trabzonspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Kayserispor maçı hangi kanalda?

25.02.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Kayserispor maçı için geri sayım sürüyor. Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maç öncesi Trabzonspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Kayserispor maçı hangi kanalda? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte Trabzonspor Kayserispor maçı ile ilgili ayrıntılar...

Trabzonspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Kayserispor maçı hangi kanalda?

Trabzonspor Kayserispor maçı için heyecan dorukta. Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Trabzonspor ile Kayserispor oyuncuları 3 puan almak için sahada ter dökecek. Peki Trabzonspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Kayserispor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Kayserispor maçı ile ilgili detaylar haberimizde.

TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Kayserispor maçı 25 Şubat Cuma (bugün) saat 20.00'de Medical Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Kayserispor maçı beIN Sports'ta canlı olarak ekrana gelecek. Son 4 maçından galibiyetle ayrılan Trabzonspor, Yukatel Kayserispor maçını kazanması halinde galibiyet serisini 5 maça çıkaracak.

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Kayserispor Trabzonspor
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