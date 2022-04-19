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Trabzonspor Kayserispor maçının hakemi Atilla Karaoğlan kimdir? Atilla Karaoğlan nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlı?

19.04.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Kayserispor maçının hakemi Atilla Karaoğlan heyecanla beklenen maç öncesi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Trabzonspor Kayserispor maçı 19 Nisan 2022 Salı (bugün) Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Peki Trabzonspor Kayserispor maçının hakemi Atilla Karaoğlan kimdir? Atilla Karaoğlan nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlı? İşte detaylar...

Trabzonspor Kayserispor maçının hakemi Atilla Karaoğlan kimdir? Atilla Karaoğlan nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlı?

Trabzonspor Kayserispor maçının hakemi Atilla Karaoğlan, bugün oynanacak maç sebebiyle günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'de lider konumunda olan Trabzonspor, Süper Lig'de orta sıralarda yer alan Kayserispor'u konuk edecek. Trabzonspor Kayserispor maçının hakemi Atilla Karaoğlan kimdir? Atilla Karaoğlan nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlı? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇININ HAKEMİ ATİLLA KARAOĞLAN KİMDİR?

Atilla Karaoğlan 22 Haziran 1986 tarihindeSakarya'da doğdu.

Süper Lig'de görev yapan hakem Atilla Karaoğlan'ın asıl mesleği öğretmenliktir.

Atilla Karaoğlan'ın futbol antrenörlüğü mezunu olduğu ve babasının da eski bir futbolcu olduğu biliniyor.

Atilla Karaoğlan hakemliğe 2007 yılında başladı. 2019-2020 sezonundan beri Süper Lig'de maç yöneten Karaoğlan, gördüğü eğitimin, sahadaki hakemliğine büyük katkı sağladığını ifade ediyor.

Atilla Karaoğlan, bugün ulaştığı noktayı, "12 sezonda tırnaklarımla kazıyarak geldim" sözleriyle ifade ediyor.

ATİLLA KARAOĞLAN HANGİ TAKIMLI?

Trabzonspor Kayserispor maçını yönetecek olması sebebiyle hakem Atilla Karaoğlan ile ilgili çok sayıda detay merak edilirken tecrübeli hakemin hangi takımı tuttuğu da merak konusu oldu. Fakat, Karaoğlan'ın hangi takımı tuttuğu konusuyla ilgili bilgi bulunmamaktadır.

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