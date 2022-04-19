Trabzonspor Kayserispor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya, bugün oynanacak maç sebebiyle günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'de lider konumunda olan Trabzonspor, Süper Lig'de orta sıralarda yer alan Kayserispor'u konuk edecek. Trabzonspor Kayserispor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya kimdir? Özgür Yankaya nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇININ VAR HAKEMİ ÖZGÜR YANKAYA KİMDİR?

Özgür Yankaya 2 Ocak 1978 yılında Edirne'de dünyaya geldi.

Özgür Yankaya, 2000 yılında Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nu bitirmiştir.

Futbol üzerine eğitim aldığı bilinen Yankaya'nın yardımcı uzmanlığı ise tenistir.

Lise ve Üniversite yıllarında 5 yıl judo yaptığı bilinen Özgür Yankaya'nın öğretmenlik deneyimi de vardırç

kademe Badminton antrenörlük belgesi de olan Özgür Yankaya ulusal ve ululararası badminton maçlarında görev almıştır.

Özgür Yankaya'nın 12 sene boyunca futbol oynadığı da bilinenler arasında.

ÖZGÜR YANKAYA NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

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44 yaşındaki Özgür Yankaya, hakemliğe 1999 yılında başlamıştır.

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2008 sezonunda Süper Lig'e yükselen Özgür Yankaya, 2012'de 2 derbi maçında hakem olarak görev almıştır.2012'de ise yine UEFA'nın düzenlediği UEFA şampiyonlar ligi ön eleme UEFA Avrupa liginde grup müsabakalarında 4. Hakem ve ilave yardımcı hakem olarak da görev almıştır.

