SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor Kenan Karaman'ın peşinde

Trabzonspor Kenan Karaman'ın peşinde

13.04.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf ile yollarını ayırması beklenen Kenan Karaman'ın transferi için düğmeye bastı.

Trabzonspor Kenan Karaman'ın peşinde

Teknik direktör Abdullah Avcı, 27 yaşındaki forvet oyuncusunu bizzat aradı. Kenan'ın önceliğinin forma giyebileceği bir takımı tercih etmek olduğu öğrenildi.

Trabzonspor, Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesi sona erecek Kenan Karaman'ı liste başına aldı. Transfer görüşmelerinde aktif rol alan teknik direktör Abdullah Avcı da, adı İstanbul kulüpleri ve İtalyan ekipleriyle anılan 27 yaşındaki forvet oyuncusunu arayarak, Trabzonspor'a gelmesi için ikna etmeye çalışıyor.

Henüz geleceğiyle ilgili kararını vermeyen Kenan'ın önceliğinin, forma giyebileceği bir takımı tercih etmek olduğu öğrenildi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR TAKIMA KAVUŞUYOR

Bu arada Trabzonspor'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan ve tedavisi önemli oranda tamamlanan Abdülkadir Ömür, bu hafta takımla çalışmaya başlayacak. Fiziksel olarak iyi duruma gelmek isteyen Ömür'ün mayıs ayına kadar hazır hale getirilmesinin planlandığı öğrenildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Milli yıldız Süper Lig'e geliyorMilli yıldız Süper Lig'e geliyor
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Simone Inzaghi Kovid-19'a yakalandı

Simone Inzaghi Kovid-19'a yakalandı

CSKA Moskova, Dyshawn Pierre'in peşinde!

CSKA Moskova, Dyshawn Pierre'in peşinde!

İşte G.Saray - Trabzonspor derbisinin tarihi

İşte G.Saray - Trabzonspor derbisinin tarihi

G.Saray'a bir başkan adayı daha

G.Saray'a bir başkan adayı daha

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İşte Mostafa Mohamed'in yeni adresi

İşte Mostafa Mohamed'in yeni adresi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

El Clasico'da zafer Real Madrid'in

El Clasico'da zafer Real Madrid'in

Hastaneye kaldırıldı

Hastaneye kaldırıldı

Emre Belözoğlu ile yollar ayrılıyor

Emre Belözoğlu ile yollar ayrılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.