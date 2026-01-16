SPOR

Trabzonspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Fildişi Sahili Milli Takımı’nın Afrika Uluslararası Kupası’nda elenmesinin ardından Oulai de Trabzon’a gelerek takımla birlikte çalıştı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi.

Rondo ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Fildişi Sahili Milli Takım ile Afrika Uluslararası Kupasından elenmesinin ardından takımın genç yıldızı Oulai de takımla birlikte çalışmalara başladı.

Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu Kocaelispor maçında forma giyebileceği belirtildi.

Trabzonspor, yarın 12.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Bordo-mavililer aynı gün Kocaelispor ile deplasmanda oynayacağı maç için İstanbul’a hareket edecek.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

