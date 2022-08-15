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Trabzonspor, Kopenhag karşısında avantaj arıyor

15.08.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bordo-mavili ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak - Yeni transferler Enis Bardhi ve Marc Bartra, Danimarka kafilesine dahil edildi

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak.

Parken Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Trabzonspor, 24 Ağustos'ta sahasında oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

- Trabzonspor'da 4 eksik

Trabzonspor, zorlu mücadelede sakatlıkları bulunan 4 futbolcusundan Danimarka ekibi karşısında yararlanamayacak.

Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Atakaş Hatayspor maçı sonrası kolundan ameliyat edilen Edin Visca, zorlu mücadelede yer alamayacak.

- Yeni transferler kadroda

Trabzonspor'da yeni transferler Enis Bardhi ve Marc Bartra, Kopenhag maçı kadrosuna dahil edildi.

Levante'den kadroya katılan orta alan oyuncusu Bardhi ile 3 yıllık anlaşmaya varılan Real Betis'ten stoper oyuncusu Marc Bartra'nın lisansları çıkarılarak UEFA listesine eklendi.

- Avcı ile 3. kez

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 3. kez Avrupa kupalarında mücadele edecek.

Geçen sezon bordo-mavili takımı şampiyonluğa taşıyan Avcı, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Roma ile oynanan karşılaşmada takımın başında sahaya çıkmıştı.

İlk maçı sahasında 2-1 kaybeden Karadeniz ekibi, deplasmanda da 3-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etmişti.

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Trabzonspor Kopenhag futbol

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