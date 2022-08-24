Trabzonspor Kopenhag maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor Kopenhag maçını şifresiz yayınlayacak kanallar!

Trabzonspor Kopenhag maçına saatler kaldı. Kopenhag'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasından 2-1 üstünlükle ayrılması sonrası çok sayıda vatandaş internette araştırma yapmaya devam ediyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Danny Makkelie yönetecek. Deneyimli hakemin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenirken maçın dördüncüğ hakeminin ise Jochem Kamphuis olduğu aktarıldı. Peki Trabzonspor Kopenhag maçı saat kaçta? İşte Trabzonspor Kopenhag maçını şifresiz yayınlayacak kanallar...

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Kopenhag maçı, 24 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak.

Trabzonspor - Kopenhag maçı, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Kopenhag maçı EXXEN platformunda canlı olarak ekrana gelecek.

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇINI ŞİFRESİZ YAYINLAYAN KANALLAR

Azerbaycan kanalı CBC Sport, Şampiyonlar Ligi maçlarını yayınlamayı sürdürüyor. Salı ve Çarşamba günleri oynanacak 2 mücadele CBC Sport'ta canlı olarak ekrana gelecek.

CBC Sport, play-off turunda da geleneği bozmadı. Kopenhag ile Trabzonspor arasındaki ilk maçı yayınladığı gibi rövanş maçını da canlı olarak yayınlayacak. Karşılaşmanın Türkiye yayıncısı ise EXXEN.

TRABZONSPOR, SAHASINDA GALİBİYET İSTİYOR

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için Kopenhag'ı geçmesi gereken Trabzonspor kendi sahasında iyi bir performans sergilemeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR'UN TURU GEÇEMEMESİ HALİNDE NE OLACAK?

Trabzonspor, play-off turunda elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.



