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Trabzonspor-Kopenhag maçına doğru

22.08.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki takımın maç öncesi antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu

Trabzonspor'un 24 Ağustos Çarşamba günü sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçının antrenman ve basın toplantıları programı belli oldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yarın saat 19.00’da ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecek.

Antrenman öncesi teknik direktörü Abdullah Avcı ve Abdülkadir Ömür saat 17.30’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

FC Kopenhag ise 23 Ağustos Salı günü saat 19.30’da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecek. Antrenman öncesinde saat 18.45'te Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup ve bir futbolcu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacaktır.

Trabzonspor'da futbolcular günü izinli olarak geçirecek.

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Trabzonspor Kopenhag futbol rövanş

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