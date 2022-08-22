YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor-Kopenhag maçını Hollandalı hakem Makkelie yönetecek

Trabzonspor-Kopenhag maçını Hollandalı hakem Makkelie yönetecek

22.08.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor-Kopenhag maçını Hollandalı hakem Makkelie yönetecek

Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 24 Ağustos Çarşamba günü sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile oynayacağı rövanş karşılaşmasını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Danny Makkelie, düdük çalacak.

Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor, Kopenhag ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladıTrabzonspor, Kopenhag ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı
Civan Canova'nın cenazesi salı günü toprağa verilecekCivan Canova'nın cenazesi salı günü toprağa verilecek
Denizli'de öldürülen genç kızın adı parkta yaşatılacakDenizli'de öldürülen genç kızın adı parkta yaşatılacak
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Kopenhag

Trabzon Namaz Vakitleri 22 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:57
Sabah
05:31
Öğle
12:29
İkindi
16:15
Akşam
19:18
Yatsı
20:46

Trabzon Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Pazartesi

Bizim Eczanesi
Akcaabat
Gökhan Eczanesi
Akcaabat
Şifa Eczanesi
Arsin
Beşikdüzü Eczanesi
Besikduzu
Hayat Eczanesi
Carsibasi
Sağlık Eczanesi
Caykara
Merkez Eczanesi
Macka
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sokak ortasında acımasız darp! Defalarca tekmelediler yetmedi...

Sokak ortasında acımasız darp! Defalarca tekmelediler yetmedi...

Tanga ve kanla mağazayı bastı! Protestosu ses getirdi

Tanga ve kanla mağazayı bastı! Protestosu ses getirdi

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Sadece dört saatte! Damarları sertleştirir, kalp krizini tetikler

Sadece dört saatte! Damarları sertleştirir, kalp krizini tetikler

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.