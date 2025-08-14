SPOR

Trabzonspor kötü haberi duyurdu! Anthony Nwakaeme'nin şok sakatlığı Karadeniz ekibini yıktı...

Süper Lig devlerinden Trabzonspor şok bir sakatlıkla karşı karşıya kaldı. Karadeniz ekibi yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin sakatlandığını açıkladı.

Trabzonspor’da Süper Lig’in ilk haftasında kazanılan Kocaelispor karşılaşmasının ardından sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin durumu belli oldu. Bordo mavililer’de Nijeryalı oyuncunun sakatlığının ciddi olduğu ve 2 ay kadar sahalardan uzak kalacağı gelen bilgiler arasında.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Trabzonspor kötü haberi duyurdu! Anthony Nwakaeme nin şok sakatlığı Karadeniz ekibini yıktı... 1

Açıklamada, "Futbol A Takımımızın, Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Kocaelispor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Anthony Nwakaeme’nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk arka adelesi ve tendonunda yırtık, kanama ve yaygın ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" denildi.

