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Trabzonspor Kulübünün eski asbaşkanlarından Hikmet Onur vefat etti

29.06.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Kulübünün eski asbaşkanlarından Hikmet Onur vefat etti

Eski Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hikmet Onur, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz döneminde asbaşkanlık görevinde bulunan Hikmet Onur için bordo-mavili kulüp, başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, "Eski Asbaşkanlarımızdan, Divan Kurulu Üyemiz Hikmet Onur'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Hikmet Onur'a Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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