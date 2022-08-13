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  4. Trabzonspor Kulüp Doktoru Polat'tan, Visca'nın sakatlığına ilişkin açıklama:

Trabzonspor Kulüp Doktoru Polat'tan, Visca'nın sakatlığına ilişkin açıklama:

13.08.2022 01:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Edin Visca’nın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol kol bölgesinde kırık tespit edilmiş olup ilk müdahalesi yapılmıştır."

Trabzonspor Kulüp Doktoru Halil Polat, Edin Visca'nın sol kolundaki kemikte kırık tespit edildiğini bildirdi.

Bordo-mavili takımın 1-0 kazandığı Atakaş Hatayspor maçının 40. dakikasında sakatlanan Edin Visca'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Polat, şunları kaydetti:

"Takımımızın Atakaş Hatayspor ile oynadığı karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Edin Visca’nın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol kol bölgesinde kırık (humerus kemiği) tespit edilmiş olup ilk müdahalesi yapılmıştır. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili ilerleyen günlerde bilgilendirme yapılacaktır."

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