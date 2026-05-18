Trabzonspor kupa mesaisine başladı

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda Gençlerbirliği maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncularımız ise ısınmanın ardından pas, rondo ve şut çalışması yaptı.

FİNAL ÖNCESİ SEVİNDİREN GELİŞME

Trabzonspor’da Konyaspor ile oynanacak kupa maçı öncesi sakatlığı bulunan oyuncuların antrenmanda yer alması yüzleri güldürdü. Saviç, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli ve Zubkov bugün gerçekleştirilen antrenmanda yer aldı.

Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır