Trabzonspor maçına damga vuran Arda Kardeşler'in kariyeri bitiyor! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bomba ifadeler...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan maçta yaşanan pozisyon karşılaşmanın önüne geçti. Önce Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, sonra da TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu maçın hakemi için flaş ifadeler kullandı.

"BİRİKTİRDİKLERİMİ KAMUYUNA AÇIKLAYACAĞIM"

Hacıosmanoğlu, A Spor'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ben bir takım şeyleri biriktiriyorum. Yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Hakem hata yapabilirdir, insandır, insan hata yapar. Onları ileri günlerde değerlendireceğiz. Ben 59 yaşımdayım, hep söylüyorum insanlara, 40 senenin bütün özetini yapabilirim, öyle sporun içindeyim, hafızam hakim pozisyon pozisyon anlatabilirim. Ben FETÖ'nün en büyük darbesini Trabzonspor başkanıyken yedim. Trabzonspor başkanıyken 3 maç üst üste maç kaybettik. Onları bile masum görüyorum. 40 yıldır ben bu akşam gibi bir hareket görmedim."

"BU HATA DEĞİL, BUNUN BEDELİ AĞIRDIR"

"Hakemler benim kardeşlerimdir, onların hataları benim hatalarım. Hataları düzeltmek için büyük bir mücadele veriyoruz, çalışıyoruz. Ancak bu akşam yaşanan bir hata değil. Pozisyonu tekrar tekrar izliyorum. Evet bir faul pozisyonu var. Serbest vuruşla maç başlıyor ve hakem rakip ceza sahasına yürüyor, sağda bomboş giden bir oyuncu görüyor, solda giden görüyor… Bunun kuralı şudur; yanlış yerden başladıysa oyun yerinizden kıpırdamadan düdük çalarsınız, yerinden başlatırsınız. Bütün uluslararası maçlarda da bu böyledir. Eğer serbest vuruş kullanılırken rakip yarı sahaya doğru yürüyorsanız ve sonra durup düdük çalıyorsanız, bu hakem hatası değildir. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bunun bedeli ağırdır."

"HAKEMİ FEDERASYONA ÇAĞIRDIM"

"Hakem arkadaşı pazartesi federasyona çağırdım. Kendisiyle konuştum. Gereği neyse fazlasını yapacağım. Bizim tek hedefimiz var, adil ve adaletli, herkese eşit mesafede futbola hizmet etmek. Böyle bir hareket yapıldığı için bir sporsever olarak kamuoyundan özür diliyoruz. Gereğinin yapılacağını söylüyorum. Tekrar özür diliyor, kamuoyuna saygılarımı sunuyorum."

NE OLMUŞTU?

Trabzonspor-Gaziantep FK maçında ev sahibi ekibe yapılan faul sonrası oyun durmuş ve Trabzonsporlu oyuncular topu hızlıca oyuna sokarak büyük bir avantaj elde etmişti. Önce oyunu devam ettiren hakem Arda Kardeşler, devam kararından 2 saniye sonra bu kararını iptal ederek oyunu durdurmuştu.