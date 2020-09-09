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Trabzonspor, Manuel Da Costa'nın sözleşmesini feshetti!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 09.09.2020 22:39 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Manuel Da Costa ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Manuel Da Costa'nın sözleşmesini feshetti!

Trabzonspor, Manuel Da Costa açıklaması!

"Şirketimiz ile Manuel Da Costa arasındaki 31.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."

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