Trabzonspor Milan'a dava açacak

Trabzonspor, daha önce Milan'dan transfer ettiği Juraj Kucka için dava açmaya hazırlanıyor.

Transfer edildiği dönemde iki kulüp arasında hazırlık maçı oynanması gerekiyordu ve bunun karşılığında Trabzonspor'un 1 milyon Euro ödemişti. Ancak söz konusu maç oynanmadı. Bu nedenle Fırtına 1 milyon Euro'yu geri istedi. Fakat bir sonuca varılamadığı için Bordo-Mavililer, Milano ekibine dava açmaya hazırlanıyor.

