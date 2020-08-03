Trabzonspor Milan'a dava açacak

Trabzonspor, daha önce Milan'dan transfer ettiği Juraj Kucka için dava açmaya hazırlanıyor.
Transfer edildiği dönemde iki kulüp arasında hazırlık maçı oynanması gerekiyordu ve bunun karşılığında Trabzonspor'un 1 milyon Euro ödemişti. Ancak söz konusu maç oynanmadı. Bu nedenle Fırtına 1 milyon Euro'yu geri istedi. Fakat bir sonuca varılamadığı için Bordo-Mavililer, Milano ekibine dava açmaya hazırlanıyor.
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