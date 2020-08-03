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Trabzonspor Milan'a dava açacak

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 03.08.2020 13:51 | Son Güncelleme

Bordo-Mavililer, daha önce Milan'dan transfer ettiği Juraj Kucka için dava açmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor Milan'a dava açacak

Trabzonspor, daha önce Milan'dan transfer ettiği Juraj Kucka için dava açmaya hazırlanıyor.

Transfer edildiği dönemde iki kulüp arasında hazırlık maçı oynanması gerekiyordu ve bunun karşılığında Trabzonspor'un 1 milyon Euro ödemişti. Ancak söz konusu maç oynanmadı. Bu nedenle Fırtına 1 milyon Euro'yu geri istedi. Fakat bir sonuca varılamadığı için Bordo-Mavililer, Milano ekibine dava açmaya hazırlanıyor.

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