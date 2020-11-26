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Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

TRABZON HABERLERİ  | 26.11.2020 18:01 | Son Güncelleme

Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavili oyuncular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve taktik çalışması yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, bugün Türk Havayolları'na ait özel uçakla Ankara'ya gidecek.

Trabzonspor, yarın MKE Ankaragücü ile Eryaman Stadı'nda saat 19.30'da karşı karşıya gelecek.

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