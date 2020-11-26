Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavili oyuncular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve taktik çalışması yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, bugün Türk Havayolları'na ait özel uçakla Ankara'ya gidecek.

Trabzonspor, yarın MKE Ankaragücü ile Eryaman Stadı'nda saat 19.30'da karşı karşıya gelecek.

