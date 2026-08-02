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Trabzonspor, Mohamed Salah ile her konuda anlaştı!

Süper Lig'de gövde gösterisi yapmaya hazırlanan Trabzonspor, dünya futbolunun en büyük yıldızlarından Mohamed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Liverpool'dan ayrılan Mısırlı süperstar ile prensip anlaşmasına varırken, oyuncunun Türkiye'ye geleceği tarih de belli oldu.

Trabzonspor, Mohamed Salah ile her konuda anlaştı!
Emre Şen

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor, transfer piyasasını sarsacak tarihi bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili yönetim, Liverpool ile yollarını ayıran dünya yıldızı Mohamed Salah'ın menajeri Ramy Abbas ile yürüttüğü pazarlıklarda mutlu sona ulaştı.

Daha önce Beşiktaş ile mali şartlarda ortak noktada buluşamayan 34 yaşındaki Mısırlı sağ kanat için resmi girişimleri hızlandıran Karadeniz ekibi, transfer sürecinde dev bir adım attı.

17 MİLYON EUROLUK DEV PAKET

Trabzonspor, Mohamed Salah ile her konuda anlaştı! 1

Trabzonspor'un, tecrübeli yıldıza yıllık 17 milyon Euro maaş ve başarı bonuslarını içeren 2 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi. Temsilcisi Ramy Abbas'ın sunulan şartları Salah'a iletmesinin ardından yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı ve taraflar prensip el sıkıştı.

Yapılan anlaşma detaylarında forma satışlarından pay maddesinin yer almadığı, ancak Adidas ile yürütülecek ticari iş birlikleri için ayrıca özel bir görüşme maratonunun gerçekleştirileceği ifade edildi.

ÖNCE İSTANBUL, SONRA TRABZON

Trabzonspor, Mohamed Salah ile her konuda anlaştı! 2

Transferde son hukuki pürüzlerin giderilmesinin ardından Mısırlı süperstarın Türkiye programı da netleşti.

Mohamed Salah'ın, bugün Amr Diab konseri için öncelikli olarak İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Yıldız futbolcunun, önümüzdeki hafta ise Trabzon'a geçerek kendisini bordo-mavili renklere bağlayan resmi sözleşmeyi imzalaması planlanıyor.

TRABZON'DA SALAH ÇILGINLIĞI

Trabzonspor, Mohamed Salah ile her konuda anlaştı! 3

Mohamed Salah ile anlaşıldığı iddia edilmesinin ardından bordo-mavili taraftarlar Trabzon'da sokağa döküldü. Bir araç, dış cephesini led ekranlarla kaplayıp Mohamed Salah'ın kliplerini yayınladı. Bazı taraftarlar ise Salah'ın secde ettiği gol sevincini aracın önünde tekrarladı.

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