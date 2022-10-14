Trabzonspor Monaco maçı özeti! Trabzonspor Monaco maçı ne oldu? Beklenmedik farkla galibiyet...

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nun 4. haftasında Trabzonspor AS Monaco ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada kazanan taraf, baştan sona üstün bir oyun sergileyen Trabzonspor oldu. Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

BEKLENMEDİK FARKLA GALİBİYET!

Trabzonspor Monaco karşılaşmasında temsilcimiz Trabzonspor maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor, bu sonucun ardından puanını 6'ya yükseltti ve grubunda 2. sıraya yerleşti. İkinci mağlubiyetini alan Monaco ise 6 puanla 3. sırada yer buldu.

Bordo - mavililer, gruptaki gelecek maçta Kızılyıldız deplasmanına gidecek. Monaco ise Ferencvaros'a konuk olacak.

SONUÇ TARİHE GEÇTİ!

Monaco'yu 4-0 ile geçen Trabzonspor, UEFA Kupası'nın adının UEFA Avrupa Ligi'ne dönüşmesinin ardından en farklı galibiyetini almış oldu. Monaco ise Avrupa tarihindeki en ağır deplasman yenilgisini aldı.

TRABZONSPOR MONACO MAÇI ÖZETİ!

3' Ofsayt | Monaco

Rakip yarı alanın ortalarında Wissam Ben Yedder için ofsayt bayrağı kalkıyor.

9' Ofsayt | Trabzonspor

Ofsayt. Djaniny sol kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada ofsayt durumunda olduğundan hakem oyunu durduruyor.

14' Korner | Monaco

Caio Henrique ile Monaco takımı köşe vuruşu kullanacak.

18' İsabetsiz Şut | Trabzonspor

Umut Bozok penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

22' Frikik | Trabzonspor

Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Trabzonspor adına Anastasios Bakasetas kullanacak.

23' Sarı Kart | Trabzonspor

Trabzonspor takımında Enis Bardhi hakem Jakob Kehlet tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

27' İsabetsiz Orta | Trabzonspor

Trabzonspor takımından Marek Hamsik ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

30' Frikik | Monaco

Monaco takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mohamed Camara.

37' Sarı Kart | Trabzonspor

Trabzonspor takımında Djaniny, sarı kart görüyor.

40' İsabetsiz Şut | Trabzonspor

Marc Bartra altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

44' Kendi Kalesine Gol | Trabzonspor

GOL! Malang Sarr için şanssız an. Malang Sarr topu kendi ağlarına gönderiyor.

45' Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor

46' Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

46' Oyuna Girme | Trabzonspor

Trabzonspor takımında oyuncu değişikliği; Hüseyin Türkmen oyundan çıkarken Vitor Hugo oyuna giren isim.

48' Gooolll | Trabzonspor

GOL! Vitor Hugo ile Trabzonspor farkı 2'ye çıkarıyor.

57' Gooolll | Trabzonspor

GOL! Enis Bardhi tabelayı 3 - 0 olarak değiştiriyor.

58' Oyuna Girme | Trabzonspor

Trabzonspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Djaniny çıkıyor ve yerine Abdülkadir Ömür oyuna giriyor.

58' Oyuna Girme | Trabzonspor

Trabzonspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Marek Hamsik çıkıyor ve yerine Manolis Siopis oyuna giriyor.

60' Oyuna Girme | Monaco

Monaco takımında oyuncu değişikliği; Breel Embolo oyundan çıkarken Myron Boadu oyuna giren isim.

60' Oyuna Girme | Monaco

Monaco takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Aleksandr Golovin çıkıyor ve yerine Takumi Minamino oyuna giriyor.

60' Oyuna Girme | Monaco

Monaco takımında oyuncu değişikliği; Krepin Diatta oyundan çıkarken Gelson Martins oyuna giren isim.

63' Sarı Kart | Monaco

Monaco takımında Youssouf Fofana hakem Jakob Kehlet tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

64' Oyuna Girme | Trabzonspor

Trabzonspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Enis Bardhi çıkıyor ve yerine Trezeguet oyuna giriyor.

67' Sarı Kart | Trabzonspor

Trabzonspor takımında Manolis Siopis, sarı kart görüyor.

68' Oyuna Girme | Monaco

Monaco takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Wissam Ben Yedder çıkıyor ve yerine Kevin Volland oyuna giriyor.

69' Gooolll | Trabzonspor

GOL! Trezeguet, Trabzonspor adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 4-0

76' İsabetsiz Orta | Monaco

Youssouf Fofana rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

77' Oyuna Girme | Trabzonspor

Trabzonspor takımında oyuncu değişikliği; Eren Elmalı oyundan çıkarken Yusuf Erdoğan oyuna giren isim.

83' Oyuna Girme | Monaco

Monaco takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Caio Henrique çıkıyor ve yerine Ismail Jakobs oyuna giriyor.

90' Frikik | Trabzonspor

Trabzonspor takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Yusuf Erdoğan geçiyor.

90' Hakem, maçın son düdüğünü çalıyor. Maç sonucu; Trabzonspor: 4 - Monaco: 0

Maçın tüm dakikalarını özeti için tıklayınız:

https://www.mynet.com/spor/canli-mac-anlatimi-ve-sonuclari/1636987-trabzonspor-monaco

