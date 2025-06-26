Trabzonspor, Nijeryalı santrfor Paul Onuachu ve kulübü ile anlaşma sağladı! Bonservisi belli oldu...

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre bordo-mavili takım, Paul Onuachu ve kulübü Southampton ile tüm konularda anlaşma sağladı. Taraflar arasında uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından, Nijeryalı oyuncunun transferi konusunda el sıkışıldı. Tarafların 7 milyon euro bedel karşılığında anlaşma vardığı öğrenildi.

PAZARTESİ GÜNÜ GELİYOR!

Başkan Ertuğrul Doğan, İngiliz kulübü Southampton ile el sıkışınca oyuncunun transferi sonuçlandırıldı. Yıldız golcü pazartesi günü özel uçakla Trabzon'a gelecek.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ

Nijeryalı golcü oyuncu 2023-2024 döneminde Trabzonspor formasıyla 25 maçta 17 gol 4 asistlik performans göstererek taraftarın gözdesi olmuştu.