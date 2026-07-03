Trabzonspor Olaigbe'nin Basel'e transfer olduğunu açıkladı!

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürerken, ayrılık resmiyet kazandı. Bordo-mavili kulüp, Belçikalı futbolcu Kazeem Olaigbe'nin İsviçre temsilcisi Basel'e kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, tarafların 2026-2027 sezonunu kapsayan satın alma opsiyonlu kiralama anlaşmasına vardığı belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONU 3.75 MİLYON EURO

Anlaşmaya göre Basel, sezon sonunda 3 milyon 750 bin euro karşılığındaki satın alma opsiyonunu kullanabilecek. Ayrıca İsviçre ekibinin ilerleyen dönemde oyuncuyu başka bir kulübe satması halinde elde edilecek net transfer gelirinin yüzde 10'u Trabzonspor'a ödenecek.

MAAŞIN BİR KISMI TRABZONSPOR'DAN

Trabzonspor, Kazeem Olaigbe'nin yeni sezondaki 1 milyon 350 bin euroluk garanti ücretinin yalnızca 350 bin euroluk bölümünü karşılayacak. Geri kalan maaş yükü ise Basel tarafından üstlenilecek.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Kamuoyuna Duyuru

Kazeem Olaigbe’nin, 2026-2027 sezonu için 3 milyon 750 bin Euro bedelli zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla Basel Kulübü’ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Basel Kulübü’nün satın alma opsiyonunu kullanması halinde elde edilecek transfer bedelinin yüzde 50’si, daha önce yapılan anlaşma gereğince Konyaspor’a ödenecektir.

Geçtiğimiz sezonun ikinci döneminde yaptığımız anlaşma kapsamında; Kazeem Olaigbe'nin bonservis bedeli haklarının %50'si 3.020.000 Euro ve serbest statüye düşmüş Umut Nayir'in kulübümüze bedelsiz transferi karşılığında Konyaspor Kulübü'ne verilmişti.

Basel Kulübü'nün opsiyon hakkını kullanması halinde elde edilecek bedelin %50’si kulübümüz uhdesinde kalacak diğer %50’si ise Konyaspor Kulübü'ne ödenecektir.

Ayrıca kulübümüz; Basel’in oyuncuyu ilerleyen dönemde başka bir kulübe transfer etmesi halinde oluşacak net transfer bedelinin %10’u oranında pay alma hakkına sahip olacaktır.