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Trabzonspor, Onur Recep Kıvrak'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 07.01.2019 16:31 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Trabzonspor, Onur Recep Kıvrak'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Trabzonspor, Onur Recep Kıvrak'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

Trabzonspor Kulübü, kadro dışı bırakılan ve kadroda düşünülmeyen Onur Recep Kıvrak ile sözleşme feshetme konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya vardı.

Bordo mavili yönetim, bir süredir yürürülen görüşmeler neticesinde Onur Recep Kıvrak ile alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetme konusunda mutabakat sağladı.

Taraflar arasında sağlanan anlaşmaya göre Onur Recep Kıvrak'a 3 milyon Euro'luk geçmişe dönük alacağı ilki 500 bin Euro olmak üzere yıl sonuna kadar taksitler halinde ödenecek.

Onur'un devam eden sözleşmesinde geleceğe yönelik alacaklarından ise feragat ettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor onur recep kıvrak

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
maliyeti uygunsa Beşiktaş alsın bence
Şimdi kesin bizimkiler alır bunu... Parladığı takıma ihanet eden bize de pek yararı olmaz...
hadi cimbom al şu adamı hemen ..
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