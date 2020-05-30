Trabzonspor, Pereira ile resmen anlaştı!

Trabzonspor, 36 yaşındaki sağ bek oyuncusu Joao Pereira ile yeni sözleşme imzalanacağını açıkladı.
Bordo - mavili kulübün resmi twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla futbolcumuz Joao Pereira'ya düzenleyeceğimiz imza töreni 16.15'te canlı olarak yayınlanacaktır."
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