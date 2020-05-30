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Trabzonspor, Pereira ile resmen anlaştı!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 30.05.2020 16:15 | Son Güncelleme

Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Joao Pereira ile yeni kontrat imzalanacağını açıkladı.

Trabzonspor, Pereira ile resmen anlaştı!

Trabzonspor, 36 yaşındaki sağ bek oyuncusu Joao Pereira ile yeni sözleşme imzalanacağını açıkladı.

Bordo - mavili kulübün resmi twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla futbolcumuz Joao Pereira'ya düzenleyeceğimiz imza töreni 16.15'te canlı olarak yayınlanacaktır."

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